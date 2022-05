Es ist das Sportereignis des Jahres für Eishockey-Fans: die Weltmeisterschaft in Finnland. 16 Nationalmannschaften treten in zwei Achter-Gruppen gegeneinander an.

Der härteste Zweikampf findet jedoch täglich im Eiskalt-Podcast der Kleinen Zeitung statt. Finnland-Kenner Stefan Jäger und Martin Quendler, Sportchef der Kleinen Zeitung Kärnten, liefern sich Tag für Tag einen Schlagabtausch zum Mithören. Dabei geht es nicht nur um Punkte und Tore während des WM-Turniers, auch Nachhilfe für Finnland-Neulinge ist dabei.

Stefan Jäger und Martin Quendler hosten den Eiskalt-Podcast © Traussnig

Zu hören ist der Podcast jeden Tag auf der Homepage der Kleinen Zeitung und auf den gängigen Podcast-Plattformen.