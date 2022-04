Nach reiflichen Überlegungen hat sich der Dornbirner Eishockeyklub entschieden, den Profibetrieb in der win2day-ICE-Hockey-League, einzustellen. Alexander Kutzer, der seit 2007 an der Vereinsspitze agiert, begründet den Ausstieg: "Wir müssen uns schweren Herzens aus der ICE Hockey League zurückziehen, solange es unserem Verein wirtschaftlich gut geht. In den nächsten Jahren konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen, die Nachwuchsförderung und die Akademie. Damit ermöglichen wir rund 220 Nachwuchstalenten, ihrer Leidenschaft und dem Traum von einer Eishockey-Karriere nachzugehen – was wiederum das Fundament für zukünftige Entscheidungen bilden wird." Nach Möglichkeit möchte der Dornbirner Verein die bestehende Struktur beibehalten. Geplant ist, dass die Kampfmannschaft in der nächsten Saison in zweiter Liga antreten wird.

Team Vorarlberg

Zu diesem Schritt entschied sich der Verein, da Hauptsponsor Rauch die Zusammenarbeit beendete, dadurch die finanzielle Basis für die höchste Liga nicht mehr gegeben waren. Die Mannschaft wird künftig in der AHL spielen. "Mit unserem Rückzug blicken wir auch in die Zukunft: Wir gehen jetzt vielleicht einen Schritt zurück, behalten aber die erste Liga stets im Hinterkopf." Auch von einem gemeinsamen Weg in Vorarlberg ist Kutzer weiterhin überzeugt: "Wenn ein Team Vorarlberg auf breiter Basis umfänglich umgesetzt werden kann, wäre Spitzeneishockey in Vorarlberg längerfristig und auf höherem Niveau möglich."