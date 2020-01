Im neuen Jahr ist der "Eiskalt Talk" wieder am Start: In Graz werden die heißesten Eishockey-Themen diskutiert, hier sind Sie live dabei!

Eiskalt-Talk in Graz © KK

Moderatorin Martina Klementin und Kärnten-Sportchef Martin Quendler laden heute wieder zum heißen Debatten mit eiskaltem Format. Der "Eiskalt Talk" geht erstmals im neuen Jahr und zum zweiten Mal in Folge im neuen Studio in Graz in Szene.