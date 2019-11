Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch-ÖEHV-Präsident Gernot Mittendorfer © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Presseaussendung am 25. April 2019 trug den Titel "Die Erste Group baut den Konzernvorstand um". Auf dem Bild darunter präsentieren sich die bisher so mächtigen Banker des Landes ein letztes Mal in der alten Konstellation. Zentral stehend natürlich Andreas Treichl (CEO, der Abschied mit Ende 2019 ankündigte). Seitlich, hinter seiner rechten Hand baute sich Gernot Mittendorfer auf. Er musste sich bereits bei der ERSTE verabschieden. Und damit begann auch eine Instabilität für das österreichische Eishockey. Team Austria stieg drei Wochen später bei der WM in Bratislava in die Zweitklassigkeit ab, EBEL-Präsident Peter Mennel gab sein Amt auf (ein neuer Präsident wird 2020 gewählt) und die Erste Bank sagte nach 17 Jahren dem Eishockey-Sponsoring "adieu". Allein in den Liga-Etat sollen vom Bank-Konzern rund 2,4 Millionen Euro geflossen sein.