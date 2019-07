Matthias Trattnig"Kärntens Tourismus muss internationaler denken"

Ex-Eishockey-Profi Matthias Trattnig (40) hat das elterliche Hotel Linde in Maria Wörth übernommen. Er sieht große Probleme für den Tourismus am Wörthersee.

Trattnigs Familie gehört halb Maria Wörth - doch man zählt auch zu den letzten Betrieben an diesem prominenten Kärntner Platz © Raunig

Herr Trattnig, Ihre Eishockey-Karriere ist vorbei. Wie klappt der Übergang vom Profi-Sport zum Hotelier?

MATTHIAS TRATTNIG: In den letzten Jahren sind die Grenzen verschwommen. Ich wollte mich nie zum Eishockey-Spieler reduzieren lassen. Auch weil ich vor sieben Jahren Vermietobjekte am See gebaut habe und bereits seit Längerem im elterlichen Betrieb Hotel Linde involviert gewesen bin. Ich muss weniger trainieren. Vielleicht löst aber der Hockey-Saisonstart im September etwas aus.