Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wien jubelte erneut © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Jasmin Walter)

Die Vienna Capitals bleiben im Play-off souverän, trugen im zweiten Halbfinale auch in Salzburg den Sieg davon. Dabei präsentierten sich die Bullen speziell zu Beginn wie von der Tarantel gestochen. Nur treffen wollten sie nicht, Wiens Keeper JP Lamoureux schien nicht zu bezwingen. So nutzen die Caps ihr erstes Powerplay in der Folge eiskalt aus und Marc-Andre Dorion hämmerte die Scheibe genau ins kurze Kreuzeck (11.). Bullen-Schlussmann Steve Michalek hielt seine Vorderleute in Minute 16 im Spiel, als er einen Sololauf von Peter Schneider mit einem blitzartigen Reflex zunichte machte. Sekunden vor dem Drittelende verhinderte die Stange den Ausgleich durch Bobby Raymond.

Auch im zweiten Abschnitt waren es die Hausherren, die spielerische Vorteile hatten. Den ersten "Hunderter" ließ Raphael Herburger aus kürzester Distanz liegen (25.), auch Thomas Raffl scheiterte nach Sololauf zwei Minuten später. Auf der Gegenseite schaffte es Riley Holzapfel nicht, den Puck mit der Backhand ins halbleere Tor zu befördern (29.). So dauerte es bis zur 35. Minute, um Wiens "Hexer" Lamoureux in einem hochklassigen, chancenreichen und intensiven Spiel, erstmals zu bezwingen. Diesmal war es Raffl, der nach Heinrich-Blueliner per Abfälscher in Überzahl zum 1:1-Pausenstand traf.

Im Schlussabschnitt nahm das Tempo merklich ab, Fehlerprävention stand bei beiden ganz oben auf der Agenda. Die Salzburger fanden dennoch Torchancen vor, doch immer wieder rettete Lamoureux. So musste die Verlängerung herhalten. Und da dauerte es bis zum fünften Drittel, genauer gesagt bis zur 83. Minute, bis Sondre Olden den Rebound eines Fischer-Weitschusses über die Linie drückte. Olden erzielte damit schon sein viertes Play-off-Tor und war nach einem Treffer und zwei Vorlagen in Spiel eins wieder der entscheidende Mann.

Salzburg - Capitals 1:2 n.V. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) Tore: Raffl (35. PP) bzw. Dorion (11. PP2), Olden (83.). Schiedsrichter: M. Nikolic & Sternat Volksgarten, 2.773 Zuschauer Stand in der "best-of-seven"-Serie: VIC-RBS 2:0