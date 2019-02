Team-Stürmer Andreas Kristler dürfte in Linz einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet haben. Graz hat sich auf der Back-up-Position doppelt abgesichert. Schmidt landet in Vorarlberg.

Andreas Kristler erzielte heuer in Linz bisher 24 Punkte (12 Tore, 12 Assists) © GEPA pictures

Das Transferkarussell beginnt sich in der EBEL allmählich stärker zu drehen. Während für diese Saison seit gestern kein Einkauf mehr möglich ist, planen die Klubs bereits für die kommende. So hat der ungarische Stürmer Janos Hari großes Interesse erweckt. Der Topscorer Fehervars (21 Tore, 40 Assists) dürfte in Finnland landen. Andreas Kristler, den viele Blau-Weiße gerne beim VSV gesehen hätten, scheint sich mit den Black Wings Linz geeinigt zu haben. Bei den Oberösterreichern scheint sich der Irschener überaus wohl zu fühlen. Mit 12 Toren und 12 Assists produzierte er so viele Punkte wie zuletzt vor fünf Jahren. Und Bozens Michael Blunden soll bereits ein erstes DEL-Angebot abgelehnt haben.

