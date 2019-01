Laut den Vorarlberger Nachrichten kommt die VEU Feldkirch zurück in österreichs höchste Spielklasse. Am Montag soll es eine Versammlung zu der Thematik geben.

Die EBEL könnte bald um ein Team reicher sein © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Jannach)

Ein neuer EBEL-Klub steht laut Vorarlberger Nachrichten vor der Tür. Wie das Blatt berichtet, soll Traditionsverein VEU Feldkirch den Weg zurück aus der AlpsHL ins Oberhaus wagen. Dazu sollen zuletzt fleißig Sponsoren gesammelt worden sein. Am Montag, einen Tag vor der Nennfrist für die kommende Saison, soll bei der Jahreshauptversammlung eine Entscheidung über die Nennung fallen. Offiziell nahmen Verantwortliche der VEU keine Stellung.

Besonders stark war der 1927 gegründete Klub aus dem Ländle in den 1990er-Jahren, wo man national als auch in der Alpenliga Titel holte. Momentan rangiert man in der AlpsHL mit Verstärkung einiger VSV-Leihspieler auf Rang sechs. Ob die Vorarlberger Nachfolger von Zagreb wären, ist nicht klar. Die Zukunft der Kroaten ist ungeklärt. Momentan scheint zumindest möglich, dass die Bären an der Qualirunde gar nicht mehr teilnehmen.