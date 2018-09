In der dritten Runde der Eishockey-Liga siegten die Graz 99ers gegen den VSV verdient mit 4:2.

Yellow Horn (vorne) feiert seinen tollen Treffer © GEPA pictures

In der dritten Runde der Eishockey-Liga gab es den zweiten Saisonsieg für die 99ers. Die Grazer bezwangen im heimischen Merkur-Eisstadion den VSV mit 4:2 und halten nun bei sechs Punkten.

Die 99ers legten bei der Heimpremiere gegen die Villacher aggressiv, schnell und erfolgreich los. NHL-Mann Dwight King schoss die Grazer in der 16. Minute nach einem Solo in Führung und sich endgültig in die Herzen der Fans. Die Grazer hatten die Adler fest im Griff, den Gästen gelangen im ersten Drittel lediglich ein paar Entlastungsangriffe.

Die Führung war verdient. Das sah auch Teamchef Roger Bader so und der Schweizer bekam noch einige Treffer serviert. Das Spiel wurde nach der ersten Pause zwar ruppiger, aber nicht weniger spannend. Gleich nach dem Wechsel stellte Ty Loney mit einem Bauerntrick auf 2:0, quasi im Gegenzug sah Keeper Thomas Höneckl bei einem Wolf-Schuss nicht gut aus.

Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit Vorteilen für die Grazer. Dann ging es wieder schnell: Curtis Hamilton stocherte im Powerplay erfolgreich (3:1) und im Gegenzug gelang Brandon Alderson nach Scheibenglück der Anschlusstreffer aus einem Konter. Die Grazer zeigten im Powerplay Übersicht und Ruhe und das wurde belohnt: Colton Yellow Horn (37.) nutze eine kurze doppelte Überzahl mit einem großartigen Schlagschuss aus.

Der Treffer war bereits die Entscheidung, denn im Schlussdrittel fiel kein weiteres Tor.

