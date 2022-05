Finnland steckt im WM-Fieber. Die, im Winter zugefrorenen 1000 Seen haben Eishockey zum Nationalsport werden lassen, doch die Klimaerwärmung bereitet Sorgen. Wie das Eishockey-System mittlerweile funktioniert. Eine Reportage.

Es war ein harter Winter in Finnland. So wie früher, behaupten die Menschen, die aus der Gegend stammen, wo die Temperaturen nächtens schon knackige -25 Grad Celsius fallen können. Wie Hannu Järvenpää, der aus der Nähe von Oulu stammt, einer Stadt in der Nähe des Polarkreises. Der Finne spielte in den 1980ern-Jahren in der NHL, wurde später Trainer bei europäischen Klubs. Auch in Österreich (VSV). "Das war in den letzten Jahren nicht immer der Fall", meint der 59-Jährige. Die Klimaerwärmung hinterlässt ihre Spuren. Wie man weiß, verursachen Hitzewellen ein Auftauen der Permafrostböden Sibiriens. Auch eine eisfreie Arktis könnte im Sommer bald Realität werden. Und sie hat Auswirkungen auf den Nationalsport im Land der 1000 Seen.