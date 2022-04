Am Mittwoch geht es für Österreichs Eishockey-Nationalteam in die nächste Runde der Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaft im Mai. Der Nationalteam-Tross übersiedelt mit einigen neuen Spielern von Graz nach Innsbruck. Im Zuge dessen stehen am Samstag in Bruneck und am Sonntag in der Olympiahalle Testspiele gegen Italien an. "Wir gehen jetzt mit 30 Feldspielern, also sechs vollen Linien, und vier Torhütern in die nächste Phase, ehe wir mit 25 Feldspielern und drei Keepern das Vier-Nationen-Turnier in Wien und Ostrava bestreiten", erklärt Teamchef Roger Bader.

Anstelle von Russland wird Österreich nämlich an einem großen Vorbereitungsturnier von 28. April bis 1. Mai teilnehmen. Dabei gibt es nächste Woche Donnerstag das Heimspiel in Wien gegen Schweden, in Tschechien trifft die Bader-Truppe dann auf Finnland und den Gastgeber.

Salzburger dabei, kommt auch Rossi?

Am Spielersektor wird sich noch einiges tun müssen, Bader hat die Qual der Wahl. Zudem hält man für die Schweden-Legionäre Marco Kasper und Thimo Nickl ebenso Kaderplätze offen, wie für ein etwaiges Nachrücken von Marco Rossi, so sein NHL-Klub Minnesota ihm die Freigabe erteilt.

Jetzt sind auch die Salzburger Meister-Cracks, unter anderem Thomas Raffl, Peter Schneider, Benjamin Nißner oder Ali Wukovits mit an Bord. Auch Schweiz-Export Dominic Zwerger ist dabei. Von den Keepern Bernhard Starkbaum, David Kickert, David Madlener und Alexander Schmidt muss noch einer aus dem Kader gestrichen werden.

Torhüter: Starkbaum, Kickert, Schmidt, Madlener

Verteidiger: Brunner, Hackl, Heinrich, Kirchschläger, Kragl, D. Maier, Schnetzer, Unterweger, Vallant, Wimmer, B. Wolf, Zündel

Stürmer: Acherman, Baltram, Baumgartner, Feldner, Ganahl, Haudum, Huber, Kraus, Lebler, Macierzynski, Nißner, Obersteiner, T. Raffl, Rauchenwald, Schneider, Schwinger, Wukovits, Zwerger