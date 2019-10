Beim Heimspiel am Freitag gegen Szekesfehervar wird es ein Gedenken an ihren früheren Mitspieler geben.

Die Black Wings Linz haben ihr übernächstes Heimspiel in der Erste Bank Eishockey Liga aufgrund des Begräbnisses ihres am Sonntag in Kitzbühel getöteten ehemaligen Torhüters verschoben. Die am Dienstag angesetzte Partie gegen den VSV finde stattdessen am 19. November statt, gaben die Linzer am Donnerstagabend bekannt.

Beim Heimspiel am Freitag gegen Szekesfehervar wird es ein Gedenken an ihren früheren Mitspieler geben.