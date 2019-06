Mit einem Turnier in der Slowakei beginnt für den KAC die Vorbereitungspiele. Und schon am 21. August gibt es das erste Heimspiel - gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Wie schon im vergangenen Jahr startet der EC-KAC auch heuer in der Slowakei in die Testspielphase: Vom 15. bis zum 17. August 2019 nehmen die Rotjacken an der 21. Auflage des Pavol Zábojník-Gedenkturniers in Zvolen teil. Dort werden wie schon 2018 der Gastgeber, HKM Zvolen, sowie der HC Banská Bystrica, amtierender slowakischer Titelträger und CHL-Teilnehmer, Gegner der Klagenfurter sein. Außerdem tritt das Team von Petri Matikainen und Jarno Mensonen in Zvolen auch gegen den MHC Nové Zámky an.