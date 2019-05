Der kanadische Verteidiger verlängerte seinen Vertrag mit dem KAC um zwei weitere Jahre. Seit vier Jahren spielt er schon in Klagenfurt

Noch vor der am Freitag beginnenden Eishockey-WM haben sich Steven Strong und der KAC auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit um zwei weitere Saisonen geeinigt. Steven Strong kam im Sommer 2015 als Ergänzungsspieler zu den Rotjacken, erarbeitete sich mit seinen Leistungen aber umgehend einen Stammplatz in der KAC-Abwehr, den er

seither aufgrund seiner Zuverlässigkeit am Eis auch durchgehend behielt.