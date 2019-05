Facebook

Liga-MVP Peter Schneider erzielte nach Pass von NHL-Star Michael Raffl das 1:0 © (c) APA/EXPA/ALEXANDER FORST (EXPA/ALEXANDER FORST)

Österreichs Eishockey-Nationalteam startete in Wien schwungvoll in den vorletzten Test vor der WM gegen Dänemark. Schon nach knapp zwei Minuten tauchte Kapitän Thomas Raffl, bedient von Peter Schneider, am langen Eck auf. Er vermochte es aber nicht, die Scheibe ins halbleere Tor zu befördern. Sekunden zuvor hätte es nach Fehlpass von Schlussmann Bernhard Starkbaum beinahe schon auf der Gegenseite geklingelt. Danach dauerte es ein wenig, bis die Herren in rot-weiß-rot Möglichkeiten vorfanden. Dafür gab es gegen Drittelende eine echte Drangphase gegen die langjährige A-Nation. Zuerst scheiterte Lukas Haudum im Slot, den Nachschuss brachte Alexander Pallestrang nicht über die Linie (16.). Eine Minute später fand NHL-Star Michael Raffl in Ex-99ers-Keeper Sebastian Dahm aus kurzer Distanz seinen Meister.

Mit Start des Mitteldrittels sollte sich die Intensität erhöhen. Raphael Wolf zog früh die erste Strafe der Gastgeber, so konnten die Unterzahl-Special-Teams ihr Können unter Beweis stellen. Das taten die Österreicher in diesen zwei Minuten auch mit Bravour, ließen mit enger Box und körperlicher Präsenz keine einzige Großchance zu. In eigener Überzahl zeigte man sicher jedoch auch nicht erfolgreicher: 98 Sekunden durften die Heimischen mit zwei Mann mehr agieren, scheiterten aber an der eigenen Auswertung. Dominique Heinrich und Michael Raffl hämmerten das Spielgerät haarscharf neben das Gehäuse. Raffl, der erst am 1. Mai zum Team stieß, hatte sein Visier noch nicht ganz scharf gestellt, verzog ebenfalls abermals aus dem Slot (28.).

Bemühungen sollten sich noch bezahlt machen

Nach 34 Minuten war es in einem kampfbetonten zweiten Abschnitt verdientermaßen so weit und das in der Luft liegende 1:0 stand auch wirklich auf der Anzeigetafel. EBEL-MVP Schneider hämmerte die Hartgummischeibe nach mustergültigem Zuspiel von hinter dem Tor durch Michael Raffl aus spitzem Winkel zur knappen Pausenführung in die Maschen. Diese hielt der im ÖEHV-Dress gewohnt starke Starkbaum gegen Drittelende mit einigen wichtigen Paraden in Unterzahl fest.

Im Schlussabschnitt zeigten sich die Gäste gegen defensiv eingestellte Österreicher um den Ausgleich bemüht. Richtig brenzlig wurde es, als Starkbaum gleich gegen die gesamte erste Sturmreihe der Dänen - Nicklas Jensen, Peter Regin und Mikkel Bodker - binnen weniger Sekunden rettend eingreifen musste (49.). In der Folge überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst wurde Dominic Zwerger im Konter gefällt und setzte den folgerichtigen Penalty flach neben das lange Eck (50.). Im direkten Gegenzug hämmerte KHL-Stürmer Nicklas Jensen die Scheibe ansatzlos via Gestänge zum 1:1 ins Kreuzeck.

Und in den Schlusssminuten sollte abermals ein Boomerang-Effekt die Entscheidung zugunsten der Dänen bringen. Zunächst scheiterte Heinrich aus dem Slot an Dahm und der Gegenzug sollte die ÖEHV-Defensive völlig aushebeln: Frederik Storm war der Nutznieser, drehte die Partie in Minute 57. Jesper Jensen Aabo machte Sekunden später endgültig den Deckel drauf. "Der Trainer hat angesprochen, dass wir diese kleinen Fehler nicht machen dürfen, dennoch ist es uns passiert. Daraus müssen wir lernen", so Schneider. Ähnlich beurteilte es KAC-Verteidiger Martin Schumnig: "Wir waren 50 Minuten gut dabei, dann haben uns dumme Eigenfehler das Spiel gekostet. Das darf nächste Woche nicht mehr passieren."

Am Weg zur am 10. Mai startenden A-WM in Bratislava gibt es für das Nationalteam nun noch zwei Meilensteine. Am Dienstag wartet auf die heimischen Fans mit dem letzten Test in Wien Kagran gegen Dänemark (19.15 Uhr) ein echter Leckerbissen. Bis zur WM muss Teamchef Roger Bader noch vier Feldspieler aus dem aktuell 29 Mann umfassenden Kader (16 Stürmer, 10 Verteidiger, 3 Torhüter) streichen. Zwei bis drei soll es noch vor dem Kanada-Match treffen.

WM-Testpiel, Wien Österreich - Dänemark 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) Tore: Schneider (34.) bzw. Jensen (51.), Storm (57.), Jensen Aabo (58.) Aufstellung Österreich: Starkbaum (Herzog); Heinrich-Pallestrang, Unterweger-Schumnig, Wolf-Schlacher, Strong-Peter; Schneider-Herburger-M. Raffl, Th. Raffl-Komarek-Ganahl, Zwerger-Hundertpfund-Hofer, Obrist-Rauchenwald-Haudum Erste Bank Arena, 2.500, M. Nikolic & Sternat Letzter Test: Österreich-Kanada, Dienstag, 19.15 Uhr WM-Start: 10. Mai, Bratislava und Kosice