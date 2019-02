Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/KRAWAGNER

In Kärntens höchster Spielklasse sicherten sich Steindorf und Spittal in der Best-of-Five-Serie zwei Matchpucks. Mit einem knappen 3:2-Heimsieg über Völkermarkt haben die Steindorfer bereits am Dienstag (20.15 Uhr) die Chance in das Finale der AHC Division 1 einzuziehen. Marco Pewal und Spielertrainer Oliver Oberrauner legten mit jeweils zwei Punkten den Grundstein zum Sieg.



Die Serie drehen konnten die Hornets aus Spittal. Nach der 3:5-Niederlage im ersten Spiel gegen Grunddurchgangssieger Althofen gewann die Mannschaft von Florian Mühlstein Spiel zwei und drei jeweils in der Nachspielzeit. Beim letzten 4:3-Sieg in Treibach mussten die Oberkärnten nach einem zweimaligen Zwei-Tore-Vorsprung doch noch den Ausgleich hinnehmen. Nach einer torlosen Verlängerung traf Markus Urbanek im Penaltyschießen zur Entscheidung. „Es ist noch lange nicht vorbei. Wir haben es immer noch selbst in der Hand“, gibt sich Althofen-Trainer Andreas Ullrich kämpferisch.