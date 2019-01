Facebook

Salzburg-Kapitän Matthias Trattnig gegen München-Kapitän Michael Wolf © GEPA pictures

Das Bullenduell im CHL-Halbfinale zwischen Salzburg und München knüpfte dort an, wo es im Hinspiel geendet hatte. Wie zuletzt drückten die Deutschen vom Start weg aufs Tempo. Sie ließen die Scheibe zirkulieren und forderten Salzburg-Keeper Michalek. Erstmals konnten sich die Hausherren in der 5. Minute festsetzen. Aber auch das behielt der Keeper (Danny Aus den Birken) die Oberhand. Das historische Tor fiel in der 14. Minute. Der Villacher Alexander Rauchenwald verwertete einen Rebound wurde der erste Torschütze in einem Duell der beiden Brüderklubs. Die Führung Salzburgs währte jedoch nicht lange. Noch vor Drittelende sorgte Maximilian Kastner aus kurzer Distanz für den Ausgleich. Alle fünf Salzburg-Akteure orientierten sich dabei an dem Scheibenführenden Voakes. Das 1:2 ähnelte diesem Treffer. Dieses Mal versenkte Yannic Seidenberg aus dem Hinterhalt den Puck im Kreuzeck.

Zur Ausgangslage

Red Bull Salzburg benötigt heute einen Heimsieg, um erstmals ins Finale der Champions Hockey League (CHL) einzuziehen. "Wir brauchen wieder so eine stabile Defensive wie beim ersten Spiel in München und müssen aber offensiv mehr Chancen kreieren", betonte Verteidiger Dominique Heinrich mit Blick auf das 0:0 im Hinspiel.

Sollte nach 60 Minuten kein Gewinner feststehen, würde eine zehnminütige Verlängerung folgen. Vier gegen Vier hieße es dann im "Sudden Death". Sollte die Overtime torlos bleiben, müsste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Der Sieger trifft im Finale am 5. Februar auf den zweifachen CHL-Champion Frölunda Indians aus Göteborg.

