Pierre Page © (c) APA/KRUGFOTO/DANIEL KRUG (KRUGFOTO/DANIEL KRUG)

Ein Relikt aus der Ära Pierre Pagé findet sich in der Klagenfurter Stadthalle. Die deutlich höhere Plexiglasscheibe hinter der Gästespielerbank musste extra für den polarisierenden Kanadier angefertigt werden. Er fühlte sich in der aufgestachelten Atmosphäre der Finalserie 2011 zwischen KAC und Salzburg, an der er übrigens nicht ganz unbeteiligt gewesen ist, plötzlich bedroht. Noch heute schmunzeln viele der damaligen Protagonisten. „Mit ihm war immer etwas los“, lässt etwa Bullen-Kapitän Matthias Trattnig wissen. „Er sagte, Eishockey müsse Entertainment sein. Wegen dem Sport alleine komme niemand in die Halle. Das hat er geschafft. Pagé hat in der Liga eben für viel Wirbel gesorgt.“

