Beim 7:1-Erfolg seiner Arizona Coyotes erzielt Michael Grabner in seinem 10. Spiel für die Coyotes seine ersten beiden Tore. Der Villacher ist in der 32. und 49. Minute jeweils in der Unterzahl erfolgreich und wird nach zum "Spieler des Abends" gekürt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Grabner (links) kämpfte und erzielte zwei Treffer für die Arizona Coyotes beim 7:1-Sieg © AP

Michael Grabner hat das Tore schießen in der NHL noch nicht verlernt. Beim 7:1-Erfolg der Arizona Coyotes traf der Villacher zwei Mal in Unterzahl. Nach seiner Shorthander-Gala wird der 31-Jährige zum "Spieler des Abends" gekürt. "Viele solcher Spiele haben wir bisher verloren, weil wir einfach nicht getroffen haben", sagt Grabner, der auf viel Selbstvertrauen hofft. Für den Draustädter war es das zweit Mal in seiner NHL-Karriere, dass er zwei Unterzahltreffer in einem Match erzielte. Dafür wird der Kärntner Stürmer in der Coyotes-Kabine auch entsprechend gefeiert.

Seine Treffer zum 5:0 und 6:0 in der Unterzahl sind Weltklasse. Beim ersten Treffer erkämpft sich "Grabse" im eigenen Drittel die Scheibe, leitet den Puck zu Richardson weiter und der passt vor dem Tor zum Villacher zurück, der Lightning-Goalie Louis Domingue mit einem nicht ganz sauber getroffenen Schuss bezwingt. Beim zweiten Tor luchst der 31-Jährige einem Tampa-Spieler den Puck ab und zieht links entlang der Bande Richtung Lightning-Gehäuse, wo er nach einer sehenswerten Körpertäuschung trifft.

Und nochmals sorgt Grabner für Jubel.