Die KHL gastiert bald in Wien © KK

Wenn Slovan Bratislava am Wochenende die Topteams ZSKA Moskau und St. Petersburg zu KHL-Spielen in Wien empfängt, stellt sich eine Liga weiter in die Auslage. Nicht nur, weil man zur Popularitätssteigerung der zweitbesten Eishockey-Liga der Welt (nach der NHL) nach Österreich kommt. Sondern weil Bratislava nur ein Beispiel für die Expansionsbestrebungen des russischen Eishockey darstellt. Mittlerweile betreibt die Liga auch Außenstellen in Riga (Lettland), Astana (Kasachstan), Helsinki (Finnland), Peking (China) und natürlich Minsk (Weißrussland). Gerüchte, wonach Russlands Präsident Wladimir Putin in den ehemaligen Sowjet-Staaten so Einfluss zu gewinnen versucht, halten sich hartnäckig.