Davos-Trainerlegende Arno Del Curto"Der liebe Gott hat es mir in die Wiege gelegt"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arno Del Curto hat seine eigene Meinung zum Thema Eishockey © GEPA pictures

In der Welt des Profi-Sports ist die Halbwertszeit eines Trainers äußerst gering. Stört sie das, wenn bei so langen Amtsperioden Ihr Name in einem Atemzug mit Arsene Wenger oder Alex Ferguson genannt wird?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.