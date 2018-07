Facebook

Der KAC gastiert in der 1. Runde in Salzburg. © Gepa

Die neue EBEL-Saison startet am 14. September in die neue Saison. Der Grunddurchgang endet am 3. Feber 2019. Danach spielen die ersten Sechs der Tabelle in der Platzierungsrunde um die bestmögliche Ausgangssituation für das Play-off. Die Vereine ab der Position 7 bis 12 kämpfen um die letzten zwei Plätze für die entscheidende Phase der Meisterschaft.

Das Schlagerspiel der ersten Runde steigt in Linz, da kommt es zum Duell der Black Wings gegen die Vienna Capitals. Die Graz 99ers gastieren bei Titelverteidiger Bozen. Der VSV bekommt es vor heimischer Kulisse mit Znaim zu tun. Der KAC gastiert bei Vizemeister Red Bull Salzburg.

Apropos KAC: Aufgrund des Neubaues der Kabinen in der Klagenfurter Stadthalle müssen die Rotjacken die ersten neun Meisterschaftsspiele auswärts bestreiten. Erstmals am 14. Oktober treten die Athletiker zu Hause an, da treffen die Rotjacken auf Innsbruck. Das erste Derby steigt am 7. Oktober in der Draustadt.

Hier gelangen Sie zum gesamten Spielplan!