Nach dem 4:0 gegen Weißrussland und dem damit erfolgten Klassenerhalt in Gruppe A verabschiedet sich die Mannschaft von Roger Bader mit dem Match gegen Viertelfinalist Tschechien aus Kopenhagen. Hier sind Sie live am Puck!

Team Austria und seine Fans feiern eine erfolgreiche Eishockey-WM © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Ihr großes Ziel haben die Spieler des österreichischen Eishockey-Nationalteams bei der WM in Kopenhagen bekanntlich schon realisiert: Erstmals seit 14 Jahren gibt es keinen ÖEHV-Abstieg aus der A-Gruppe. Jetzt geht es gegen Groß-Nation Tschechien noch um einen positiven Abschied aus Dänemark. Chancen auf das Viertelfinale haben die Österreicher nämlich nicht mehr, der Dritte aus Gruppe A ist bereits sicher in der K.O.-Phase. Das Team von Roger Bader kann seinerseits mit einem Sieg immerhin noch den vorletzten Platz verlassen und Frankreich überholen, das selbst noch gegen die Schweiz ranmuss. "Mit einer Top-Leistung ist es möglich, auch gegen Tschechien etwas mitzunehmen, zumal ich hoffe, dass der Klassenerhalt meine Spieler beflügelt hat", sagt Bader, der seinem Team am Sonntag freigegeben hat.

KAC-Verteidiger Martin Schumnig will von etwaigen Leichtsinnigkeiten am Eis nach den Nichtabstiegs-Feierlichekeiten nichts wissen. "Natürlich ist die WM noch nicht vorbei, wir wollen alles geben. Schließlich ist es immer eine Ehre für einen Nationalspieler gegen so gute Gegner zu spielen. Wir haben gesunden Respekt vor dem ganzen Team, aber am Eis geht es dann Mann gegen Mann."

Gegner: Viertelfinalist mit acht NHL-Cracks

Tschechien hat sich am Sonntag mit einem Kantersieg für die Partie gegen Österreich eingeschossen. Die Tschechen schlugen in Kopenhagen Frankreich mit 6:0 (3:0,2:0,1:0) ab und lösten das Viertelfinalticket. NHL-Stürmer David Pastrnak von den Boston Bruins (4., 8.) und Roman Horak (22./PP, 28.) jeweils mit einem Doppelpack sowie Dmitrij Jaskin (15.) und Martin Necas (51.) erzielten die Tore der Tschechen, die acht NHL-Spieler im Kader haben. Dennoch wollen sie gegen Nachbarland Österreich siegen, ansonsten wäre noch ein Rückfall auf Rang vier möglich, wenn die Schweiz am Dienstag hoch gegen Frankreich gewinnt.