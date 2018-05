Zum WM-Abschuss fordert das ÖEHV-Team noch Viertelfinalist Tschechien. Hyka brachte die Favoriten schon nach 31 Sekunden in Führung, Chytil legte rasch nach (3.). Vor der Pause erzielte Komarek den Anschlusstreffer. Hier sind Sie live am Puck!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Team Austria und seine Fans feiern eine erfolgreiche Eishockey-WM © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

1. Drittel: Doppelschlag zum Start

Es war ein rasanter Start, den Österreich und die Tschechen den Zuschauern in der Royal Arena zu Kopenhagen boten. Lediglich neun Sekunden waren von der Uhr gespielt, da bediente Peter Schneider bereits Thomas Hundertpfund, der aber am tschechischen Schlussmann Pavel Francouz scheiterte. Dessen Pendant, ÖEHV-WM-Debütant David Kickert (24) musste schon nach 31 Sekunden erstmals hinter sich greifen, als Tomas Hyka aus kürzester Distanz unbewacht einschieben konnte. Filip Chytil machte knapp zwei Minuten später per Abfälscher den Doppelschlag perfekt. Den Anschlusstreffer hatten Patrick Obrist (10.) und Patrick Spanring (14.) jeweils aus dem Slot auf der Schaufel, schlossen aber zu zentral ab.

Auf der anderen Seite konnte man sich des öfteren artig bei Kickert bedanken, dass der Rückstand nicht schon höher ausgefallen war. Der Neo-Linzer parierte gegen die mit acht NHL-Stars gespickte Truppe mehr als ordentlich. Damit hielt er seinen Vorderleuten auch so weit den Rücken frei, das diese durch eine Kombination von Fabio Hofer und Konstantin Komarek knapp zwei Minuten vor dem ersten Kabinengang verkürzen konnten.

Links zum Thema Hier sind sie bei allen WM-Spielen live dabei!

Gegner: Viertelfinalist mit acht NHL-Cracks

Tschechien hat sich am Sonntag mit einem Kantersieg für die Partie gegen Österreich eingeschossen. Die Tschechen schlugen in Kopenhagen Frankreich mit 6:0 (3:0,2:0,1:0) ab und lösten das Viertelfinalticket. NHL-Stürmer David Pastrnak von den Boston Bruins (4., 8.) und Roman Horak (22./PP, 28.) jeweils mit einem Doppelpack sowie Dmitrij Jaskin (15.) und Martin Necas (51.) erzielten die Tore der Tschechen.

Personalien: WM-Premiere für David Kickert

Nach der alten Sportler-Regel, man solle nie eine siegreiche Mannschaft groß verändern, treten die Mannen von Roger Bader gegen die Tschechen auch an. Das Line-up bleibt bis auf die Torhüter-Position völlig gleich. Da bekommt der bisherige Dreier-Keeper David Kickert seine Chance, als Backup fungiert Bernhard Starkbaum. Für den 24-jährigen Kickert ist es das erste WM-Spiel auf A-Niveau. Die Verletztenliste umfasst mit Steven Strong, Brian Lebler und Dominique Heinrich weiterhin drei Spieler.

Österreich - Tschechien 1:2 (1:2, X:X, X:X) Tore: Komarek (19.) bzw. Hyka (1.), Chytil (3.) Aufstellung AUT: Kickert (Starkbaum); Altmann-Ulmer, Unterweger-Schumnig, Viveiros-Peter, Schlacher; Ganahl-Hundertpfund-Schneider, Raffl-Komarek-Hofer, Zwerger-Rauchenwald-Haudum, Spanring-Obrist-Woger Verletzte: Strong, Lebler, Heinrich Schiedsrichter: Olenin & Schukies Royal Arena Kopenhagen