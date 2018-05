Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Was wird vom sensationellen WM-Klassenerhalt für das österreichische Eishockey bleiben? Eine Spurensuche.

Teamchef Roger Bader hat es oft nicht leicht © GEPA pictures

Der Knopf war bereits gedrückt. Doch dieses Mal ist Österreich im letzten Moment aus dem Fahrstuhl rausgesprungen. Ein kraftvoller Satz führte zu einer Punktlandung gegen Weißrussland. Solche Fähigkeiten ließen vergangene Mannschaften vermissen. Historisches war mit dem rettenden Sieg und dem damit verbundenen Verbleib in der Eishockey-Elite gelungen. Nun stellen sich zwei Fragen: Was bedeutet das für das heimische Eishockey und was nicht?

