Roger Bader hofft auf eine Steigerung seiner Mannschaft in den zwei wichtigen Spielen gegen Frankreich und Weißrussland © GEPA pictures

Auf mögliche Szenarien kann sich ein Sportler vorbereiten. Doch es wäre gegen die Natur, sich von Haus aus mit großen Pleiten zu befassen. Wie es sich am eigenen Leib anfühlt, wenn man von Schweden vorgeführt wird, galt es daher erst zu bewältigen. Spät in der Nacht nach dem 0:7 beschloss der Trainerstab, einen freien Tag zu genehmigen. Die Spieler hatten Hallenverbot, um ihre Köpfe zu lüften. Neben den erlittenen Niederlagen, galt es auch, die vier Spiele gegen A-Gegner in fünf Tagen mental zu verarbeiten. Schließlich braucht es für die bevorstehenden Aufgaben gegen Frankreich und Weißrussland die vollen 100 Prozent an Leistung – sollte die Mission „Klassenerhalt“ jemals glücken.

