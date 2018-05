Facebook

NHL-Spieler unter sich. Gegen die USA mit Ex-Villacher Derek Ryan war für Frans Nielsen und Co. nichts zu holen © (c) AP (Petr David Josek)

In Dänemark herrscht ein besonderer Bezug zum Sport. Es gibt nichts, was die Skandinavier nicht interessiert. Womöglich sogar Trollen-Weitwurf im ländlichen Raum. Vor allem aber Eishockey erfährt eine steigende Wertschätzung. Nicht zuletzt aufgrund der Präsenz in den weltweit stärksten Ligen. So weist der aktuelle WM-Kader vier der insgesamt sieben NHL-Spieler und fünf KHL-Akteure auf. Die Frage, die sich dabei zurecht stellt: Wie kann eine Nation mit einer eher schwachen heimischen Liga auf internationalem Terrain solche Akzente setzen?

