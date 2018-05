Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Schlagbare Slowaken konnten nicht besiegt werden. Bei der Eishockey-WM in Kopenhagen trifft Österreich heute auf „Lokalmatador“ Schweden.

Michael Raffl muss im Nationalteam richtig eingesetzt werden. 40 Minuten war er das gegen die Slowakei nicht © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Am Ende einer Eishockey-WM, wenn Österreich wieder einmal mit dem Abstieg hadern muss, wird gerne nach den verpassten Chancen gesucht. Das 2:4 gegen die durchaus schlagbare Slowakei war eine solche. Besiegelt wurde die Niederlage zwar erst in der Schlussminute. Über weite Strecken machte sich die rot-weiß-rote Truppe aber selbst das Leben schwer. Besonders bitter, weil ja jedes Pünktchen die Österreicher retten könnte. Verpasst man aber Chancen, wie gegen die Slowaken, muss man sich nicht wundern, wieder in der Zweitklassigkeit zu landen.

