Marco Rossi trainiert unter der Anleitung von Ex-Eishockeycrack Philipp Pinter © Kleinberger

Marco Rossi ist derzeit die heißeste Eishockey-Aktie Österreichs. Zwar ist der Vorarlberger erst 16 Jahre, aber schon jetzt wird er als einer der möglichen Top-Picks im NHL-Draft 2020 gehandelt. Daran will das große Talent noch nicht denken, obwohl sein Ziel natürlich die beste Liga der Welt ist. Die kommende Saison wird der Stürmer noch in der Schweiz verbringen, aber nicht im Nachwuchs, sondern bei den Erwachsenen. „In der Nationalliga B bei GSC Zürich fang ich an, aber mein Ziel ist es, dass ich es zu ZSC Zürich in die Nationalliga A während der Saison schaffe“, erklärt Rossi, der schon als 15-Jähriger sein Debüt in der Kampfmannschaft von GSC Zürich gab.

Die letzten Tage verbrachte Rossi in Klagenfurt, trainierte unter Anleitung von Philipp Pinter im Crossfit 9020. Schon davor unterzog sich der Vorarlberger einem Check bei Dr. Ernst Zwick in Graz. „Da wurde untersucht, wo sind die Schwachstellen und an was muss gearbeitet werden, damit Verletzungen minimiert werden können“, erklärt Pinter, der Rossi als U20-Co-Trainer beim österreichischen Nationalteam betreut. Danach stand noch im Altis in Klagenfurt bei Dr. Georg Lajtai ein Leistungstest auf dem Programm. „Da fühle ich mich sehr gut aufgehoben“, freut sich Rossi, der die letzten Tage gemeinsam mit David Maier, der bei Södertälje in Schweden spielt, intensive Trainingseinheiten im 9020 absolvierte. „Ich muss an meiner Explosivität und Schnellkraft arbeiten, heißt, ich werde mehr Zeit im Kraftraum verbringen“, erklärt Rossi.

Training Marco Rossi

Diese Woche geht es für ihn schon wieder nach Zürich, dort hat er schon seine eigene Wohnung, denn es beginnt die Vorbereitung auf die Saison. Im Sommer wird der Mittelstürmer einen Monat in Phoenix verbringen, da wird tagtäglich an der exzellenten Eislauftechnik weitergefeilt. „Gutes Eislaufen ist Grundbedingung für ein Engagement in der NHL“, sagt Rossi. Der 16-Jährige ist der Sohn von Ex-VEU-Feldkirch-Spieler Michael Rossi, der von der genialen Übersicht seines Sohnes angetan ist. „Sieht man von der Tribüne aus zwei Passoptionen, findet Marco auf dem Eis die dritte.“ Eine weitere Stärke ist sein harter und präziser Schuss.

Interview Marco Rossi

