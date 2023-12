Star-Revival hieß das Treffen einstiger Eishockeystars, die in Österreich durchaus Geschichte geschrieben haben. Sie kreuzten mit großem Vergnügen die Schläger. Dabei stand in jedem Fall der Spaß im Vordergrund. Dass der KAC als souveräner Sieger die Villacher Stadthalle verlassen durfte, lag vor allem daran, dass die Cracks der Rotjacken halt noch wesentlich mehr „im Saft standen“ als die doch schon zum Teil ergraute Gegnerschaft. Ein Beweis des Stellenwerts des Eishockeys in Kärnten. Wo Legenden lange nicht ihre Hockeyschuhe für immer ausziehen.