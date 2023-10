Marco Rossi reißt die Arme in die Höhe, schreit die Erleichterung vor fast 19.000 Maple-Leafs-Fans in die Scotiabank Arena von Toronto, seine Teamkollegen springen auf ihn und gratulieren. Der 22-jährige Vorarlberger hat seinen allerersten NHL-Treffer erzielt. Noch am Tag danach zeigt sich der Minnesota-Wild-Stürmer von den Emotionen überwältigt. "Ein Kindheitstraum ging für mich in Erfüllung. Ich werde diesen Moment niemals vergessen. Ich hatte schon so viele Chancen, jetzt ist die Scheibe endlich reingesprungen. Viele können gar nicht verstehen, wie viel mir dieses Tor bedeutet", lässt Rossi tief blicken. 23 teils nervenaufreibende Spiele dauerte seine "Durststrecke" in der besten Eishockeyliga der Welt. Noch nie musste er so lange auf ein Tor warten, sagte er schmunzelnd.