Es ist eine unglaubliche Wende in der MotoGP 2023. Nachdem die Weichen für Pecco Bagnaia längst Richtung WM-Titel gestellt waren, hat sich nun Jorge Martin als größter Konkurrent etabliert. Mit dem erneuten Sprintsieg in Indonesien schob sich Jorge Martin an die Spitze der WM-Tabelle. Der Spanier gewann vom sechsten Startplatz, während es für Bagnaia nur für den achten Platz reichte. Sieben Punkte hat der Madrilene Vorsprung. Sechs Rennen stehen nach Indonesien noch auf dem WM-Kalender.

Das Pikante dabei: einmal mehr schlägt eine Kunden-Ducati die knallroten Werksmaschinen. Und auch gegen die VR46-Ducatis, Luca Marini wurde Zweiter, Marco Bezzecchi Dritter, hatte die Werkarmada aus Borgo Paginale keine Chance.

Aggressive Gangart

Jorge Martin ist derzeit kaum zu bremsen, der aggressivste Pilot im Feld. Er nutzt sofort der erstbeste Chance, um an einem Gegner vorbeizugehen. So auch am Samstag gegen Brad Binder, der bekanntlich nie so leicht zu überholen ist. Und weil Ducati alle Daten unter den Teams zugänglich macht, schaut er sich die Herangehensweise von Pecco Bagnaia ganz genau an. "Aber ich verfolge immer meine Strategie, helfen kann ich Pecco nicht. Derzeit schaut es für uns ganz gut aus", sagte Martin nach dem Sprint.

Jorge Martin auf WM-Kurs © (c) APA/AFP/SONNY TUMBELAKA (SONNY TUMBELAKA)

Am Sonntag (9.00 Uhr, ServusTV live) strebt Martin nun seinen fünften MotoGP-Sieg neben Steiermark 2021, Deutschland 2023, San Marino 2023 und Japan 2023 an. Er könnte das Double zum vierten Mal komplettieren, nach seinen Zweifach-Erfolgen in Deutschland, Misano und Motegi.

Mit dem Dreifachsieg in Mandalika hat sich Ducati die Konkrukteurs-Krone gesichert.