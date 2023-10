Österreich stellt im Stocksport den Champions-League-Sieger bei den Männern und Frauen. Ein steirisches Team durfte sich in Feldbach aber nicht über den Titel freuen. Im Frauen-Bewerb – dem historisch ersten in der Champions League – setzte sich St. Peter/Wimberg gegen Kühbach (GER) durch. Vornholz und Passail, die beiden steirischen Vertreter in Feldbach, scheiterten jeweils im Halbfinale.