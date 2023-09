"Flug verspätet wegen fehlendem Visum für den #IndiaGP. Also werden wir für eine Weile in die Pedale treten", schrieb der Honda-Fahrer Marc Marquez am Dienstag auf Instagram und postete ein Foto von sich beim Radfahren. Mehrere Moto3-Fahrer warten ebenfalls auf ihr Visum für das Rennen in Neu-Delhi.

Dieses Bild postete Marc Marquez in seiner Insta-Story © SCREENSHOT/INSTAGRAM

Die lokalen Organisatoren sagten, dass sie "rund um die Uhr" arbeiteten, um sicherzustellen, dass die Visa schnell eintreffen. "Wir bedauern die unvorhergesehenen Verzögerungen bei der Ausstellung der Visa", hieß es in einer Erklärung am späten Dienstagabend. "Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die meisten Visa bereits bearbeitet wurden und viele weitere in Kürze eintreffen werden." Francesco Bagnaia (Ducati) geht mit einem Vorsprung von 36 Punkten auf Jorge Martin (Ducati) in das 13. Saisonrennen.