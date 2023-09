Eine Woche vor dem Aufsteirern wartet an diesem Sonntag in Graz wieder eine "Show des Breitensports" auf, wie Veranstalter Rudi Hinterleitner sagt. Oder auch: "Vor dem Saufen ,tuama' laufen." Bereits zum zwölften Mal bringt der Tag des Sports eben diesen näher an die Bevölkerung, zwischen 20.000 und 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet Hinterleitner. An insgesamt 67 Stationen an vier Standorten (siehe Infobox) gibt es von 10 bis 17 Uhr wieder die Möglichkeit, Sportarten aller Art selbst auszuprobieren. "Das Event ist heuer so groß wie nie", sagt Hinterleitner. "Es gibt Stars zum Angreifen, Spieler von Sturm und GAK werden ebenso da sein wie zig Staatsmeister." Gelegenheiten für Autogramme und Fotos werden also nicht zu kurz kommen und auch an der Schusswand wird man gegen seine Idole antreten können. "Das wichtigste ist für mich aber, dass alle - vom Kind bis zu den Senioren - alle Sportarten ausprobieren können."