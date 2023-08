Nach EM-Silber im Juni und EYOF-Silber im Juli hat sich die Steirerin Nina Auer auch bei der U18-WM in Zagreb eine Medaille geholt. Die 16-jährige Grazerin (Creativ Graz) war in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm als Zweite gesetzt gewesen und freut sich am Ende über die Bronzemedaille – eine Medaille war auch vor der U18-WM das erklärte Ziel.