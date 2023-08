Der 61-jährige Robert M. Farley wurde nach Angaben der Feuerwehr am Morgen in Mooresville im US-Bundesstaat North Carolina aus den Trümmern geborgen. Eine weitere Person überlebte die Explosion und liegt mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Farley (24) selbst war nicht zu Hause. Die Feuerwehr geht von einer Gasexplosion aus.

Der Profi der Tennessee Titans spielt seit 2021 in der NFL und ist derzeit verletzt. Trümmerteile des auf zwei Millionen US-Dollar geschätzten Anwesens wurden in einem Radius von 45 Metern gefunden. Farleys Mutter starb 2018 an Krebs.