Die Ausgangslage, sagt Lukas Nemecz, ist "alles andere als ideal". Noch im selben Satz aber relativiert er: "Sie ist aber auch alles andere als dramatisch." Nach vierwöchiger Turnier-Pause geht es für den Golf-Profi ab Donnerstag in Prag auf der DP World Tour, der höchsten Golf-Tour Europas, weiter. Und damit wird eine Phase eröffnet, in der es für ihn und viele Konkurrenten um das Eingemachte geht: um die Tour-Karte, also um die Spielberechtigung für die kommende Saison. Derzeit ist der 118. Platz der Jahreswertung der letzte, der eine volle Tour-Karte mit sich bringt, Nemecz liegt vor dem Turnier in Tschechien auf dem 132. Platz. "Aber der Abstand", sagt der 34-Jährige, "ist nicht groß. Und ich habe noch neun Turniere vor mir, bei denen es viele Punkte gibt."