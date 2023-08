Der Erfolgslauf des österreichischen Damen-Nationalteams bei der Weltmeisterschaft der Division IA in Shenzhen (China) hält weiter an. Nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Norwegen konnte die Mannschaft von Trainer Alexander Bröms auch ihr zweites Spiel für sich entscheiden. Und das gegen niemand Geringeren als Turnierfavorit Dänemark. Den entscheidenden Treffer beim sensationellen 1:0-Sieg erzielte Anna Meixner, die nach zwei Spielen bereits bei drei Treffern hält. Torfrau Selma Luggin feierte zudem ihr zweites Shutout und ist weiterhin ohne Gegentreffer.

Der entscheidende Treffer gelang Meixner nach Zuspiel von Emma Hofbauer knapp nach Beginn des zweiten Abschnitts (22.). In weiterer Folge stand immer wieder Goalie Luggin im Mittelpunkt des Geschehens, auch weil die Österreicherinnen zu viele Strafen kassierten. "Wir haben so hart gekämpft, wir haben um jede Scheibe gefightet. Wir haben den Däninnen den Puck fast nie länger als drei Sekunden überlassen. Das war eine starke Teamleistung, ich bin so stolz auf dieses junge Team. Das war ein großer Sieg für Österreich, wir haben zuletzt gegen Dänemark bei der Olympiaqualifikation verloren und nun haben wir die Revanche geschafft", freute sich Luggin.

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen belegt das ÖEHV-Team zwischenzeitlich den ersten Tabellenplatz und stieß das Tor zum erstmaligen Aufstieg in die Topdivision weit auf. Schon am Mittwoch, 10.30 Uhr, geht es gegen die Niederlande, die zum Auftakt Dänemark 1:6 unterlag, um die nächsten Punkte.