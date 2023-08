Der objektive Blick auf das Papier verrät: Die Chancen, dass das Österreichische Team bei der Europameisterschaft in der Vielseitigkeit in Le Pin au Haras (FRA) einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ergattert, sind gar nicht so klein. Eine Vielzahl an Top-Nationen, die bei der EM dabei sind, hat ihr Olympia-Ticket bereits seit der Weltmeisterschaft in der Tasche. "Wir kämpfen mit Italien und den Niederlanden um einen Startplatz", erklärt Daniel Dunst.