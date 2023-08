Mit einem spektakulären Überholmanöver in der letzten Runde hat sich Aleix Espargaro am Sonntag den Sieg beim MotoGP von Großbritannien geholt. In Silverstone fing der spanische Aprilia-Pilot wenige Sekunden vor Schluss den italienischen WM-Leader Francesco Bagnaia (Ducati) ab und rückte in der Gesamtwertung auf Platz sechs vor. Brad Binder (KTM) erreichte als Dritter nach Platz zwei in Jerez Ende April zum zweiten Mal in dieser Saison das Podest und ist weiter Gesamtvierter.

Espargaro bestätigte damit seinen dritten Platz beim bis Sonntag letzten GP in Assen im Juni, es war der erst zweite Triumph für den 34-Jährigen. 2022 hatte der ältere Bruder des ebenfalls in der MotoGP startenden Pol Espargaro bei seiner Siegpremiere den Grand Prix von Argentinien gewonnen.

Mit Aprilia, Ducati und KTM landeten drei verschiedene Marken auf dem Stockerl. Bagnaia vergrößerte in der WM-Wertung seinen Vorsprung auf Platz zwei auf 41 Punkte. Sein engster Rivale vor dem Rennen, Marco Bezzecchi (ITA/Ducati), raste auf der Jagd nach Bagnaia von der Strecke und fiel auf Rang drei zurück. Zweiter ist Jorge Martin (ESP/Ducati). Binders KTM-Teamkollege Jack Miller (AUS) kam als Achter ins Ziel, auch gesamt belegt er diese Position.

Das nächste Rennen steigt am 20. August in der Steiermark. Am Red-Bull-Ring hatte Binder 2021 für einen Heimsieg für KTM gesorgt.