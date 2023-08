Ein wenig ist es durchaus eine Jagd, keine Frage – die Suche nach denen, die sich im Sport mit unlauteren Mitteln Erfolge erschummeln wollen und dopen. Und auch wenn Österreich ja an sich "too small" sein soll, um es gutzumachen: Es gibt auch hierzulande genug zu tun im Antidopingkampf. Seit 15 Jahren wird dieser Kampf unter dem Dach der Nationalen Anti-Doping-Agentur geführt. Diese ist zum einen für die Kontrollen und auch für die Bestrafung ertappter Sünder zuständig (auch wenn die Strafen von unabhängigen Kommissionen ausgesprochen werden), zum anderen aber auch für Präventionsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Sportverbänden.

Basis für das Handeln ist die Politik, die, wie Sportminister Werner Kogler zur "Geburtstagsbilanz" verkündete, im Jahr 2021 mit dem neuen Anti-Doping-Gesetz ein "taugliches Instrument" geschaffen habe, "wo wir viel finden, was woanders nicht selbstverständlich ist". Sprich: In Österreich ist Doping Sportbetrug und damit auch strafrechtlich verfolgbar. Diese Abänderung hilft auch bei der oben angesprochenen "Jagd" auf Sünder; denn der Anteil an ausgesprochenen Sperren aufgrund "nicht analytischer Erkenntnisse" – also ohne positive Probe – steigt, wie Geschäftsführer Michael Cepic betont.

Prävention als wichtiger Aspekt im Antidopingkampf

Wichtig aber sei ohnehin nicht nur die Jagd an sich: "Nur durch repressive Maßnahmen und Strafen wird man nicht erfolgreich sein. Das ist ähnlich wie im Kampf gegen Alkohol am Steuer – das war ja hierzulande lange ein Kavaliersdelikt. Das wurde vor allem durch Aufklärung und Prävention gedreht", sagt Cepic. Dementsprechend wichtig sei es, dass Sportverbände in Österreich auch zur Prävention gezwungen werden. "Ohne Konzept gibt es sogar den Entzug von Fördermitteln", sagt Kogler. Und Cepic ergänzt: "Einen 30-Jährigen, der sich entschieden hat zu dopen, wird man nicht mehr umdrehen. Aber bei den 14- bis 19-Jährigen kann man noch etwas bewirken."

Offen bleibt, ob die "Dopingjäger" je so gut sein können wie die Doper. Cepic: "Das ist so wie in jedem Bereich: Betrug wird man nie ausschließen können und auch der Antidopingkampf wird sich immer weiterentwickeln müssen. Aber einzelne Details wie der Blutpass, die Profile der Athleten, das Überwachungssystem, die helfen schon mit, dass Doping immer mehr auf jene beschränkt ist, die es wirklich sehr professionell machen."

Ein Urteil, wie sauber der Sport nun wirklich ist, kann und will Cepic als Kontrollinstanz nicht abgeben. Aber: "Sie können Vertrauen haben in den Sport – mit der Gewissheit, dass man Betrug nie ausschließen kann. Die Hand würde ich für keinen ins Feuer halten." Und der Sportminister ergänzt: "Ja, Vertrauen ist gut. Aber das Sprichwort, dass Kontrolle noch besser ist, hat schon auch seine Richtigkeit. 100 Prozent Schutz wird es nie geben."