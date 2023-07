Zwei junge Kärntner sorgen derzeit im Wildwasser für hohe Wellen. Beide besuchen das BG/BRG Lerchenfeld in Klagenfurt. Und beide haben durch den Freund die Liebe zum Wildwassersport gefunden. Während Max Steinbrenner des Europaranking anführt, paddelte Jakob Seebacher am Wochenende zum österreichischen Juniorenmeistertitel, Max Steinbrenner war in der Schülerklasse nicht zu schlagen. Damit zählen beide derzeit zu den größten Nachwuchshoffnungen im österreichischen Kanusport.