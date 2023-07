Raimund Baumschlager gibt in Weiz wieder Vollgas. Zwei Jahre nach der Weltpremiere in einem Elektro-Boliden ist dieses Mal wieder Benzin im Tank seines Škoda Fabia. 2021 rollte "Mundl" in der Oststeiermark erstmals mit einem Škoda Kreisel RE-X1 an den Start und sorgte damit international für Aufsehen. Mit Platz drei fuhr er damals sogar aufs Podium.