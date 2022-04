Als Tennisprofi hat Boris Becker (54) in seiner Karriere wohl mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung gehadert. Doch nie ist für den Sportler so viel auf dem Spiel gestanden wie beim heutigen Spruch von Richterin Deborah Taylor.

Sie soll das Strafmaß gegen Becker verkünden, der drei Wochen zuvor von einer Jury am Southwark Crown Court in London in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden war. Becker habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens absichtlich vorenthalten. Darunter: Konten, Immobilien und sogar Trophäen. Nach dem Schuldspruch musste der Ex-Tennisstar seinen Pass abgeben, befand sich aber gegen Kaution auf freiem Fuß. Ihm drohen bis zu sieben Jahre Haft.

Wie hart das Urteil von Richterin Deborah Taylor tatsächlich ausfallen wird, ist schwer einzuschätzen. Von einer Bewährungsstrafe bis zu einer langjährigen Haftstrafe ist alles möglich. Beobachter rechnen nicht mit der Höchststrafe, viele rechnen mit etwa drei Jahren Haft, in ähnlichen Fällen wurden aber auch schon fünf Jahre ausgesprochen. Ob Becker eine Haft in England oder Deutschland absitzen müsste, ist noch unklar. Richterin Deborah Taylor gilt jedenfalls – vor allem gegenüber Promis – als streng. Sie verurteilte etwa schon Julian Assange.

Boris Becker selbst rechnet anscheinend mit einer längeren Haftstrafe. Britischen Medienberichten zufolge verbrachte er in den letzten Tagen viel Zeit mit seinen Liebsten wie seiner Partnerin Lilian de Carvalho und seinen Kindern. Sogar Ex-Frau Lily Becker soll getroffen haben. Doch Beckers größte Unterstützerin ist wohl seine Mutter Elvira Becker. Sie richtete die Bitte an das Gericht, ihren Sohn nicht ins Gefängnis zu schicken: "Alles in allem ist er ein Anständiger!"