99ers vs. Caps 1:0

Vor dem Spiel - Graz 99ers - Vienna 1:0

4. Minute:

1. Minute: Joakim Hillding gewinnt das erste Bully im Play-off für die Grazer. Doch nach 24 Sekunden der Schock: Alex Wall schießt von der blauen Linie und der Schuss wurde unhaltbar abgelenkt.

Die 99ers: Oliver Setzinger, Travis Oleksuk und Lukas Kainz sind wieder zurück.

Vor dem Spiel: Es ist wieder Play-off-Zeit! Die Graz 99ers bekommen es im Viertelfinale mit den Vienna Capitals zu tun, das erste Spiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Doug Mason heute Mittwoch (19.15 Uhr) in der Fremde. Der 64-Jährige kommt dabei in einen in dieser Saison selten dagewesenen Genuss: Bis auf Dwight King ka