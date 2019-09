Mit Echtheitszertifikat Exponat aus Kärnten: Handsignierter Football von Tom Brady auf Willhaben

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Auf Willhaben ist für Fans jetzt ein besonderer Leckerbissen erhältlich: Ein Verkäufer aus St. Paul im Lavanttal in Kärnten bietet einen handsignierten Football von Tom Brady an. Der Verkäufer ist Sammler und trennt sich nun von einem seiner besonderen Exponate. Ein Echtheitszertifikat ist laut Anzeige vorhanden. Den Football erhält man, aufgrund einer speziell angefertigten Glasbox, UV-geschützt. Zusätzlich dabei: ein Foto, das Tom Brady beim Unterschreiben des Balles zeigt und natürlich jede Menge Fan-Emotionen. Tom Brady und seine Patriots starten ihre Titelverteidigung am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers. Der Preis für den handsignierten Brady-Football liegt bei 900 Euro und wird laut Anzeige per Versand sowie zur Selbstabholung angeboten.