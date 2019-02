"Masters of Dirt"-Fahrer Edgar Torronterras hatte sich in Wien mit seiner 100-Kilogramm-Yamaha-Maschine in die Höhe katapultiert.

Spektakulärer Stunt vor der Gloriette © APA

Touristen, die gerade ihren Sissi-Brunch in der Gloriette in Schönbrunn genossen, machten Augen, als Samstagfrüh ein Motorrad samt Lenker vor ihnen über eine Blaskapelle hinweg durch die Luft flog. "Masters of Dirt"-Fahrer Edgar Torronterras hatte sich mit seiner 100-Kilogramm-Yamaha-Maschine in die Höhe katapultiert.

Die Aktion sollte auf die bevorstehende "Masters of Dirt"-Österreich-Tour aufmerksam machen. Freestyle-Motocross hätte es mit Sicherheit an diesem noblen Schauplatz gegenüber dem Schloss Schönbrunn noch nicht gegeben, hieß es in einer Aussendung. Die Tour beginnt am 2. März in Klagenfurt.