Da sind gleich zwei am Boden © YOUTUBE

Heiß her ging es bei einem Muay Thai Kampf. Gou Dakui berabeitete seinen Gegner mit dem klingenden Namen Super X Sitsonditech in der zweiten Runde mit Hieben, ehe dieser zu Boden ging. In seinem Übereifer wollte Dakui mit einem weiteren entscheidenden Tritt nachsetzen, traf dabei aber den dazwischen gehenden Referee mitten im Gesicht. Auch der ging daraufhin zu Boden. Trotz dieses Zwischenfalls wird Dakui durch k.o. in der zweiten Runde zum Sieger erklärt.