Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Stunde und 42 Minuten: So lange hat Manuel Zinnebner im vergangenen Jahr für seinen ersten Halbmarathon in Graz benötigt. Heute will er einen neuen persönlichen Rekord schaffen.

Gelingen soll das unter anderem dank eines persönlichen Pacemakers - eines Tempomachers, der vom Start weg für die richtige und konstante Geschwindigkeit sorgt. Zinnebner hat dieses Spezailservice bei einem Gewinnspiel der Kleinen Zeitung gewonnen. Und so wird er den Halbmarathon an der Seite von Kleine Zeitung-Redakteur Klaus Höfler absolvieren.

Video von kurz vor dem Start

Manuel Zinnebner ist Wiederholungstäter. Er hat sich gleich nach dem Halbmarathon im vergangenen Jahr für das heurige Rennen angemeldet. Mehrere 10 Kilometer-Businessläufe hat der Treglwanger seither absolviert und sich in den vergangenen Wochen intensiv auf den heutigen Halbmarathon vorbereitet. Hat das Training gepasst?

Mittlerweile haben die beiden die Hälfte der 21 Kilometer hinter sich. Wie geht's?

Video von der Strecke

Schon beim ersten Antreten in Graz im vergangenen Jahr war Zinnebner von der Streckenführung quer durch die Stadt und der Stimmung entlang der 21 Kilometer begeistert. Und heuer? Wie ist es ihm an der Seite des Pacemakers ergangen?

Video vom Ziel